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04 Temmuz 2017 11:54

Afganistanlı ayakkabı boyacısı genç sıcak havaya fazla dayanamadı

Eskişehir’de ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 18 yaşındaki Afganistanlı Mustafa Bismillah, sıcak havaya dayanamayarak bir süre işini bırakarak gölgelikte uyudu.

Afganistanlı ayakkabı boyacısı genç sıcak havaya fazla dayanamadı

04 Temmuz 2017 11:54


Son günlerde artan sıcaklıklardan etkilenen 18 yaşındaki Afganistanlı Mustafa Bismillah, çareyi eski Eskişehirspor Atatürk Stadyumu’nun bahçe duvarında yatıp uyumakta buldu. Sıcaklardan çok bunaldığını belirten Afganistanlı Mustafa Bismillah, "Eskişehir’de geçimimi ayakkabı boyacılığı yaparak sağlıyorum. Artan sıcaklıklar nedeniyle, ayakkabı boyacılığı yapmakta çok sıkıntı çektim ve buram buram terledim. Mesleğimi sıcaklardan etkilenerek yapamaz hale geldim. Çare olarak stadyum tramvay durağının yanında bulunan stadyumun bahçe duvarına çıkarak yatmayı, uyumayı ve serinlemeyi tercih ettim. Tahminen 3 saat kadar ağaçların gölgesinde uyudum, dinlendim. Yüzümü, başımı, kollarımı yıkayarak serinledim ve rahatladım’’ şeklinde konuştu.




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