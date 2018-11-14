Afrikalı büyükelçi ve ataşeler ESO'yu ziyaret etti

Afrika ülkelerinin ateşe ve büyükelçileri, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) bir araya geldi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın 50'nci yıl etkinlikleri kapsamında, Afrika kıtasında bulunan 26 ayrı ülkeden toplam 43 büyükelçi ve ticari ataşeler Eskişehir'e geldi. Önce Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret eden heyet, daha sonra ESO'da bir araya gelerek burada firmaların açtıkları stantları gezip çeşitli bilgiler aldı. Daha sonra yapılan toplantıya katılan heyet, Eskişehirli sanayicilerle tanışarak ticari fikir alışverişinde bulundu.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Demokratik Kongo Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, "Afrika ülkeleri adına teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu buluşmanın sonunda güzel bir paylaşım doğacak ve başarılı projeler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, ihracatı arttırmayı ve iş birliklerinin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Daha çok üretmemiz gerekiyor, ama ürettiğimiz de yurtdışına satmamız gerekiyor. Bu anlamda öncelik olarak üst düzeyde, yakın zaman içerisinde de o bölgelerdeki sanayicileri Eskişehir'de tekrar göreceğiz. Bu iş birlikleri büyüyerek devam edecek. Eskişehir Sanayi Odası olarak en önemli hedefimiz ihracatı arttırmak. Bu anlamda da firmalarımıza katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen toplantıya 26 farklı ülkenin büyükelçi ve ataşelerinin yanı sıra, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda sanayici katıldı.