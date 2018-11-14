Afrikalı büyükelçi ve ateşeler Anadolu Üniversitesi'nde

Afrika Ülkeleri Turizm ve İş Konseyi Programı kapsamında Afrika ülkelerinin büyükelçi ve ateşeleri, Anadolu Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Akademik Kulüpte düzenlenen programda, Anadolu Üniversitesi temsilcilerinin yanı sıra TÜMSİAD Eskişehir Şube Başkanı Ali Cengiz ve 26 farklı Afrika ülkesinin büyükelçi ve ateşeleri katıldı.

Programda, önce Anadolu Üniversitesi ve ARİNKOM TTO'nun tanıtım videosu izletildi. Daha sonra üniversitenin yurt dışından Eskişehir'e gelen öğrencilere tanınan imkanlar anlatıldı. Ardından büyükelçi ve ateşeler de merak ettikleri soruları sordu. Misafirler, Anadolu Üniversitesinde mevcut bulunan Afrikalı öğrencilerin sayısı ve şehir yaşamları, dil öğrenme süreçleri gibi konular hakkında bilgi aldı.

Program sonrası teşekkürlerini ileten heyet, daha sonra Eskişehir Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya geçti.