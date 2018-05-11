Afrin’de destan yazan PÖH’ler Eskişehir’e döndü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 22 kişilik tim, 22 Şubat’ta düzenlenen törenle Afrin’e uğurlanmıştı. Aradan geçen 80 günün ardından görevlerini tamamlayan ekip Eskişehir’e dönüş yaptı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, polis ailelerinin ve silah arkadaşlarının karşıladı.

Tim, otobüsten indiği sırada Vali Yardımcısı Tütüncü ve Emniyet Müdürü Dinç’in elini sıkarak sırayla silah arkadaşlarına doğru ilerledi. Bu sırada kahraman polislerin çocukları da sınır ötesi görevinden dönen babalarına doğru koştu. PÖH timlerinin çocukları, eşleri ve aileleriyle doyasıya kucaklaşıp hasret giderdiği esnada mutluluk gözyaşları yanaklardan döküldü.

Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine geçilerek PÖH timi için dualar eşliğinde kurban kesildi.