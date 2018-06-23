Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’nden seçim güvenliği açıklaması

Türkiye genelinde yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri nedeniyle güvenlik tedbirleri de alınmaya başlandı. Seçimler öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere tedbir aldıklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, huzur ve güven içerisinde bir seçim geçmesini temenni etti. Yıldız, "24 Haziran günü tüm ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da yapılacak olan seçimlerin emniyet teşkilatı olarak Valimizin talimatları ile etkin tedbirler aldık. Bu tedbirleri 3 ana başlık altında değerlendiriyoruz. Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası. Malum hepimizin temennisi ülkemiz için siyasi nezaketin olduğu barış ve huzur içerisinde bir seçim olması tüm dileğimiz. Bununla ilgili bize düşen görev etkin olarak her dönem olduğu gibi tarafsız, adil olarak devletin güvenlik kuvvetleri olarak bu seçimde vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa yansıması için en etkin tedbirleri aldık. Bizimde önceliğimiz bu" dedi.

"İl ve ilçe merkezlerinde toplam 862 görevli olacak"

Afyonkarahisar merkezinde 2, ilçelerde ise 14 seyyar sandıkta vatandaşın huzur ve güven içerisinde oy kullanması için çalışacaklarını dile getiren İl Emniyet Müdürü Yıldız, “Afyonkarahisar merkezinde 290 bin 997 vatandaşımız toplam 178 okulda oy kullanacak. 930 tane sandığımız var. Ancak bu seçimde farklı bir uygulama var. Oy kullanmak için okullara gidemeyecek olan engelli vatandaşlarımızın da demokrasi gereği haklarını kullanabilmesi için seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu konu ile ilgili toplam 14 tane sandığımız var. Merkezde 512, ilçelerimizde 350 olmak üzere toplamda 862 personelle görev alacağız. Bunun haricinde ilimizin yoğun bölümlerinden seyyar ekipler oluşturduk” ifadelerini kullandı.

"En ufak ihbarı değerlendirecek mekanızmayı kurduk"

Kanun ve yasalar içerisinde seçimleri provoke etmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini duyuran Müdür Yıldız, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü;

“En ufak bir seçimi provoke edecek veya vatandaşımızın oy kullanmasını engelleyecek tüm kişilere karşı tedbirlerimizi tamamen aldık. Burada özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken birkaç hususu belirtmek istiyorum. Malum her seçimde olduğu gibi kanunlarımızın emrettiği şekilde kesinlikle silah ruhsatı olanlar dahil silah taşıyamayacak. Silah taşıma yetkisi sadece devletin güvenlik kuvvetlerinde olacak. Alkol olayı tamamen kesinlikle yasak. Alkol satan yerler alkol satamayacak. Seçim sonrası kutlamalar ve araç konvoyları olabilir. Ben özellikle seçim günü tüm siyasi partilere bir birlerine nezaket içerisinde davranacaklarına inancımız sonsuz. Ama biz olabilecek en ufacık bir ihbarı değerlendirebilecek tüm mekanizmalarımızı kurduk. Sizlerin de aracılığı ile seçimi sabote edebilecek illegal örgütler ile kötü niyetli şahsiyetlere karşı yasaların bize emrettiği her şeyi yapacağımızı vatandaşımızın bilmesini istiyoruz. Temennimiz ülkemizin için önemli olan bu seçimi kazasız, belasız ve huzur içerisinde noktalamaktır. Ben şimdiden seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."