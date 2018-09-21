Afyonkarahisar'da trafik kazası; 3 ölü 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Alparslan köyü mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Çay ilçesinden Dinar'a doğru seyreden Ganim Sonbahar idaresindeki 34 BF 2480 plakalı otomobil, Alparslan köyü dolaylarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir ahırın kerpiç duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Ganim Sonbahar ve baldızı Güler Akkapılı ağır yaralanırken, oğlu Yusuf Can Sonbahar ile eşi Meliha Sonbahar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler Akkapılı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ganim Sonbahar ise Dinar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.