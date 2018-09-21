İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da trafik kazası; 3 ölü 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Alparslan köyü mevkiinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Çay ilçesinden Dinar'a doğru seyreden Ganim Sonbahar idaresindeki 34 BF 2480 plakalı otomobil, Alparslan köyü dolaylarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir ahırın kerpiç duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Ganim Sonbahar ve baldızı Güler Akkapılı ağır yaralanırken, oğlu Yusuf Can Sonbahar ile eşi Meliha Sonbahar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler Akkapılı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Sürücü Ganim Sonbahar ise Dinar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleden sonra ambulans helikopterle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.