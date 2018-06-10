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10 Haziran 2018 16:47

AHBAP’tan imece usulü temizlik

Sosyal sorumluluk projeleriyle tüm Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Eskişehir’de çevre temizliği yaptı.

AHBAP’tan imece usulü temizlik

10 Haziran 2018 16:47


Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasını hedefleyen Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), şarkıcı Haluk Levent’in öncülüğünde 2017’de kuruldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok projeyle yardıma muhtaç kesimlere yardım eli uzatan AHBAP, Eskişehir Kent Ormanı çevresinde Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. Yaklaşık 20 kişinin gönüllülük yaptığı projede Odunpazarı Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ekipleri da AHBAP ekibiyle birlikte atık ve çöpleri temizledi. “Sevginin ve gerçeğin peşinde” olduklarını ifade eden AHBAP Eskişehir İl Başkanı Ahmet Avcı, sosyal medya platformu Twitter üzerinden haberleşerek bir araya geldiklerini belirtti. Gönüllü olarak bu projeyi sürdürdüklerini ve amaçlarının Türkiye’deki yardıma muhtaç bütün kesimlere gelir talep etmeden yardım etmek olduğunu söyleyen Başkan Avcı, kentte bu tür etkinliklerinin süreceğini aktardı.



"Kirletmesi kolay fakat toplaması zor"


AHBAP Eskişehir Çevre Kurulu Başkanı Musa Çetintaş ise “Eskişehir’de böyle bir temsilcilik kurmayı düşündük. İyi bir giriş yaptık. Çevre Haftası olması sebebiyle de böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Kirletmesi kolay oluyor fakat toplaması zor. Doğaya verilen zarar büyük bundan dolayı kendimize verdiğimiz zararlarda büyük oluyor. Böyle bir ormanlık arazinin kirlenmesi kötü bir şey. Bu şekilde bir giriş yapmış olduk inşallah etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.


AHBAP Eskişehir gönüllüleri, ayrıca desteklerinden dolayı Odunpazarı Belediyesine de teşekkürlerini iletti.




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