Ahmet usta yılın ahisi seçildi

Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından 'yılın ahisi' olarak seçilen ve yarım asırdır esnaflık yapan Ahmet Ünlü, düzenlenen törenle kaftan giyerek plaketini aldı.

Odada düzenlenen törenle kaftanını giyerek plaketini Başkan Recep Yıldız'ın elinden alan 70 yaşındaki Ahmet Ünlü, bu ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyledi. Ünlü, “Bu mesleğin her aşamasını tattım. Çıraklık, kalfalık derken bu günlere geldik. Mesleğimi çok seviyorum. Odamıza beni yılın ahisine uygun gördükleri için teşekkür ederim” dedi.

Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Recep Yıldız ise, “Ahmet abimiz yarım asra yakın şehrimizde ticaret yapıyor. Eskişehir ekonomisine ciddi katkılar sunmuştur. Kendisi bizim ustamızdır. Çok eleman yetiştirmiştir. Kendisini yılın ahisi seçtik. Bundan sonraki hayatında da kendisine sağlık, huzur ve başarı diliyorum” diye konuştu.