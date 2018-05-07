Ahşabın sesi Odunpazarı’nda yankılanıyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘The Voice Of The Wood’ (Ahşabın Sesi) sloganıyla bu yıl 4’üncüsünün açılışı yapılan Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 1 hafta boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Açılış öncesi Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt öncülüğünde Adalar mevkiinden, Odunpazarı Meydanına kadar onlarca kişi ile yürüyüş gerçekleştirildi. Yapılan yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla bandonun çaldığı parçalara eşlik ederek meydana kadar geldi.

“Odunpazarı Belediyesi ‘Saz, caz ve festival’ demek”

Açılışta konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, düzenlenen Ahşap Festivali’nin artık Odunpazarı’nın bir markası olduğunu söyleyerek, “Bugün Türkiye’nin değişik bölgelerinden ve yurt dışından gelen sanatçılarımızın katılımıyla 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ahşap Festivali artık Odunpazarı’nın markası oldu. Odunpazarı deyince ahşap anlaşılıyor. Ahşap festivalimiz her ne kadar bazıları tarafından eleştirilse de Odunpazarı Belediyesi demek, ‘Saz, caz ve festival’ demek. Biz bunu bir övünç madalyası olarak kabul ettik. Odunpazarı demek, saz, caz ve festival demek olmalı. Kültürün, sosyal hayatımıza katkısını inkar ederek Türkiye’yi ilerletemeyiz. Türkiye’yi aydınlık ve güzel günlere taşıyamayız. Biz kültüre ve sanata en yüksek düzeyde destek veren bir belediye olmaktan onur duyuyoruz. Eskişehir de böyle bir festivaller kenti olmaktan gurur duyuyor onu da biliyorum. Biz bu işi düzenlemekten keyif alıyoruz, keyif aldık ve bundan sonra da Odunpazarı’nda Ahşap Heykel Festivali uzun süre devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşma sonrası Eskişehirspor’un olmazsa olmazı Bando EsEs sahneye çıkarak birbirinden güzel marşları seslendirdi. Daha sonra sahneye halk oyunları ekibi çıkarak gösterilerini gerçekleştirdi.

Öte yandan 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali çeşitli etkinlikleriyle gün boyu devam edecek.