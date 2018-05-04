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04 Mayıs 2018 15:24

Ahşabın sesi Odunpazarı’ndan yükselecek

Odunpazarı Belediyesi, 7-13 Mayıs tarihleri arasında Odunpazarı Meydanı’nda 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ni gerçekleştirecek.

Ahşabın sesi Odunpazarı’ndan yükselecek

04 Mayıs 2018 15:24

The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi sloganı ile düzenlenen festival, birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak.


Odunpazarı Belediyesi, daha önce ’Wood is Good-Ağaç Güzeldir’, ’Wood Hands-Ağaç Ellerde Yaşam Buluyor’ ve ’The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi’ sloganı ile gerçekleşen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin dördüncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor. 7 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. ’The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi’ sloganı ile düzenlenen 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 7 Mayıs Pazartesi Günü saat 13.00’de Adalar Migros önünden Odunpazarı Meydanı’na yapılacak olan Festival Yürüyüşü ile başlayacak.


Festivale 12 sanatçı ve bilim insanı katılacak


4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ne 2’si yabancı 10 yerli olmak üzere 12 sanatçı ve bilim insanı katılacak. Festivalde yer alacak sanatçı ve bilim insanların isimleri ise şöyle; “Vasilisa Chugunova (Rusya), Jean- Paul Falcioni (İsviçre), Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez, Ayhan Tomak."


1000 kişilik dev korodan ’Kardeşlik Konseri’


Festivalin süresince Odunpazarı Meydanı, birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. Müzik dinletileri, topaç çevirme etkiliği; tiyatro, halk oyunları ve dans gösterilerinin yapılacağı festivalde, Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezilerinde açılan tiyatro atölyeleri tarafından çocuk oyunları sahnelenecek. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde açılan müzik atölyelerindeki eğitimci ve atölye katılımcılarının oluşturduğu bin kişilik dev kadro, ’Kardeşlik Konseri’ verecek.


75’inci Yıl Mahallesinde ’Kardeşlik Ormanı’


Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha bozmayacak. Her festivalde olduğu gibi 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde de Odunpazarı’na bir orman kazandırılacak. 75’inci Yıl Mahallesinde yer alan Tornacılar Sitesinde bulunan alanda 11 Mayıs’ta ağaç dikim etkinliği düzenlenecek. Oluşturulan ormana ise “Kardeşlik Ormanı” adı verilecek.


1 hafta sürecek olan 4’üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 13 Mayıs Pazar günü Ahşap Eserler Galerisinde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.




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