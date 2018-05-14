Ahşap Festivali sergi ile sona erdi

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşen sergi ile sona erdi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde sanatçılar çalışmaları tamamladı. Festival boyunca sanatçılar tarafından yapılan birbirinden eşsiz eserler, Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Gerçekleştirilen sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sanatçılar; Vasilisa Chugunova, Jean- Paul Falcioni, Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez ve Ayhan Tomak’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Odunpazarı’ndan yükselen ahşabın sesini bütün dünyaya duyuracağız"

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin Türkiye’de tanınır bir hale geldiğini belirtti. Başkan Kurt, "Bir haftadır ulusal bazda yayın yapan televizyonlar, sürekli Odunpazarı Ahşap Heykel Festivali’nden bahsediyor. Amacımıza ulaşmak üzereyiz. Zaman içerisinde Eskişehir Odunpazarı’ndan yükselen ahşabın sesini bütün dünyaya duyuracağız. Ben bu festivale katılan sanatçı arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Eskişehir’e güzel eserler bıraktılar. Biz de bu galeride bütün Türkiye’ye bunu sunmaktan ayrı bir zevk, onur duyacağız. Eskişehirlilere hayırlı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.