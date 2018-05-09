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09 Mayıs 2018 13:19

Ahşap ile ateşin buluşması büyüledi

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı’nda "The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi" sloganı ile düzenlenen 4.

Ahşap ile ateşin buluşması büyüledi

09 Mayıs 2018 13:19

Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 3. günü geride bıraktı.


Odunpazarı Belediyesi tarafından The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi sloganı ile düzenlenen 4. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin 3. gününde sanatçılar çalışmalarına devam etti. Eserlerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı festivale vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri festival alanında müzik dinletisi gerçekleştirirken akşam saatlerinde ise İsviçreli sanatçı Jean Paul Falcioni ahşap ile ateşin buluşturan bir çalışmaya imza attı. Eserini oluştururken ateşten faydalanan Falcioni’nin çalışması ilgi topladı.


Öte yandan Vasilisa Chugunova, Jean- Paul Falcioni, Ozan Uygan, Kutlu Alican Düzel, Mecit Çeliktaş, Kadir Ulus, İsmail Yıldırım, Haluk Rıza Şafak, Hakan Kemal Yurdusever, Çağdaş Erçelik, Cengiz Dönmez, Ayhan Tomak’ın sanatçı olarak katıldığı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde daha önce gerçekleştirileceği açıklanan tiyatro ve halk dansları gösterileri kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.




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