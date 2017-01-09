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09 Ocak 2017 16:12

AK gençler kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı

AK gençler kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı

09 Ocak 2017 16:12

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Fatih Özata, Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır ve Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar, Türk Kızılayı’nın azalan bağışlar ve kan stoklarının yetersiz olması nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı.
’Kan verebilirsiniz; hayat kurtarabilirsiniz’ diyen Kızılay’a, kan bağışının ve stokların artması için her türlü desteği vereceklerini belirten Ak Parti İl ve İlçe Gençlik Kolları yönetimleri, Adalar Kan Alma Birimi’ne giderek kan bağışında bulundu. AKgençler, "Bir kan üç can" diyerek, kan bağışlarının devam edeceğini belirtti ve vatandaşları kan bağışına davet etti.



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