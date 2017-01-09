AK gençlerden sokak hayvanlarına yardım

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları ve Odunpazarı Gençlik Kolları sokak hayvanları için su ve yiyecek yardımında bulunarak sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Eskişehir’de soğuk kış günleri kendisini hissettirmeye başlamışken sokakta yaşayan hayvanlar için ise işler bir hayli zorlaştı. Soğuk ve kar altında, su ve yiyecek arayan hayvanlara AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları’ndan destek geldi. Şehrin her noktasında sokak köşelerine, İl Gençlik Kolları başkanı Av. Fatih Özata, Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sokak hayvanları için su ve yiyecek bırakıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ise, AK Gençliğin bu çalışması üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Duyarlı gençlerimizle gurur duyuyorum varolun, sizler varken gönlümüz rahat” ifadelerini kullandı.