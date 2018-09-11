İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Gençlerden yaşlılara nezaket ziyareti

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret etti.


AK Parti Seyitgazi Gençlik Kolları'na mensup gençler, ilçedeki yaşlılarla bol bol muhabbet etti. Herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran gençler, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini ifade etti. Seyitgazi AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Sinan Çörez gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili, "Bizler bu ziyaretleri ilçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın derdine derman olabilmek için düzenledik. Gücümüz nispetinde onların dertlerine derman olmak gönüllerini almak istedik. Amcalarımızın, teyzelerimizin hepsinden önce onların bizlere ettiği tek bir hayır duası yeterli gelir. Bir nebze de olsa huzur bulmalarına sebep oluyorsak ne mutlu bize" diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.