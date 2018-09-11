AK Gençlerden yaşlılara nezaket ziyareti

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Seyitgazi Gençlik Kolları'na mensup gençler, ilçedeki yaşlılarla bol bol muhabbet etti. Herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran gençler, bu tür ziyaretleri sık sık gerçekleştireceklerini ifade etti. Seyitgazi AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Sinan Çörez gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili, "Bizler bu ziyaretleri ilçemiz sınırları içerisinde yardıma muhtaç vatandaşlarımızın derdine derman olabilmek için düzenledik. Gücümüz nispetinde onların dertlerine derman olmak gönüllerini almak istedik. Amcalarımızın, teyzelerimizin hepsinden önce onların bizlere ettiği tek bir hayır duası yeterli gelir. Bir nebze de olsa huzur bulmalarına sebep oluyorsak ne mutlu bize" diye belirtti.