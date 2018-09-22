Dr. Nabi Avcı ve İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, 2019 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri işaret ederek “Bizim üzerimize düşen Büyükşehir de dahil 15 Belediye'nin 15'inide alacakmış gibi çalışmak” mesajını verdi.

AK Parti Eskişehir Sarıcakaya İlçe Danışma Meclisi toplantısı geçtiğimiz akşam Düğün Davet Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, İlçe Başkanı Hikmet Aknur, Belediye Başkanı Faruk Güler, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kadriye Okur, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, 2019 yılı Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere işaret ederek “Bizim üzerimize düşen Büyükşehir de dahil 15 Belediye'nin 15'inide alacakmış gibi çalışmak. Durmadan gece gündüz çalışmalıyız. Gayret bizde Tevfik Allah'tandır. Tevfik başarı demektir” dedi.

İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan da 2019 yerel seçimlere gece gündüz demeden çalışarak girecekleri mesajını verirken “Eskişehir'de AK hizmetler kapsamında 21 milyar Türk Lirası tutarında bir hizmet yaptık. Biz hizmet getirmeye de devam edeceğiz. 7 ay sonra önümüzde bir seçim var. Bu hem ilçenizi hem de Büyükşehir'i etkileyecek bir seçimdir. 4 Bin oydan 2 bin 459'unu almıştık. Demek ki bin 500'ün üzerinde alınacak oyumuz var. İnşallah onları da alarak Sarıcakaya'dan Büyükşehir'e en büyük desteği sağlayacağız” diye konuştu.

AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanı Hikmet Aknur'da ilçesinin AK Partinin kalesi denilebilecek bir yer olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Gülerde bütün AK Belediyelerin kendilerinden çok daha fazla çalıştığını aktarırken “Ama hep bize örnek teşkil eden onlardır. Daima AK Belediyeleri örnek alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ve onlara yetişebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.