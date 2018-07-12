AK Parti, Eskişehir yerel seçimlerden çok umutlu

Büyükşehir ve 14 ilçeye de talibiz" dedi

Milletvekili Günay, son seçimlerdeki kampanya döneminde ilk hedeflerinin Cumhur İttifak olarak oy oranını sağlamak ve bunun için de AK Parti oylarını belli bir düzeyde tutmak olduğunu belirtti. İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürlüğü ziyaretinde açıklamalarda bulunan Milletvekili Günay, “Biz bunu çok net paylaştık seçim döneminde. Ama hep o dönemde de söyledik. Buradaki çalışmalarımız Mart 2019’daki yerel seçimlerin alt yapısı olacak ve sayın Bakanımızda onu söyledi. İşaret fişeği verildi bu seçim sonuçlarıyla birlikte. Ama biz hep şunu söyledik seçim kampanyası döneminde. Evet, biz buradan en fazla milletvekilini çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı ile en yüksek oyu alacağız. Ama yerel seçimler içinde alt yapıyı oluşturup durmadan yolumuza devam edeceğiz. Bizim hedefimiz büyükşehir ve 14 ilçemiz. Şu anda ilçe bazlı baktığımızda da ilçelerdeki oy artışımız da çok güzel. Bizi çok mutlu ediyor ve inşallah dediğim gibi yerel seçimlerin altyapısını da hazırlamış olduk" dedi.

Yapay ittifakları hemen dağıldı

Günay, yerel seçimlerde Cumhur İttifak’ın oluşumu ve içinde yer alan partilerin yerel seçimlerde ortak çalışmalarıyla ilgili bir soruya karşılık, “Cumhur İttifakı zaten tabandan gelen taleple ve doğal akışı içinde oluşan bir ittifaktı. 15 Temmuz gecesi itibariyle bu Cumhur İttifakı oluştu aslında tabanda. Daha sonra iki lider bir araya geldiler ve bunun ismini koydular. Şu anda Cumhur İttifakı hem bu seçim sürecinde, ama başlangıç dönemine bakarsak 15 Temmuz’dur. Doğal olarak gelişti ve Cumhur İttifakı inşallah yerel seçimlerde, Mecliste, bundan sonraki ülke yönetiminde de aynı şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Ama diğer tarafta ittifaka baktığımızda yapay bir ittifak olduğu için ittifak nedir bir lideriniz vardır. Onun arkasında siz de davanızda hizmet edersiniz. Cumhur İttifakın ilk günden beri lideri belli, destekleyenler belli. Ama öbür tarafta yapay ittifak bir tek cumhurbaşkanı adayının arkasında bile duramadılar. Şimdi de zaten dağıldı. Çünkü yapay bir ittifaktı. Bizim önceliğimiz Cumhur İttifakı olarak milletimiz, ülkemiz, bayrağımız inşallah bu şekilde de devam edecek” diye belirtti.

Yerelde de bu ittifak devam eder diye düşünüyorum

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, açıklamasına; “İttifak partilerinin yerel seçimlerdeki ortak çalışmalarını ise süreç içinde göreceğiz. Yine iki parti lideri bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli bir arada, yani eminim burada Meclisteki gruplar da destek verecek kendi parti gruplarına. Bir şekilde orada da bir yol haritası çıkar diye düşünüyorum. Tabi Büyük Birlik Partisi’ni de unutmayalım. Hep birlikte çalıştık o dönemde gerçekten. Cumhur İttifakı derken sadece MHP değil, Büyük Birlik Partisi de önemli ortaklarımızdan. İnşallah yerelde de bu ittifak devam eder diye düşünüyorum” dedi.

Doğru strateji ve doğru adaylar

Günay, 24 Haziran seçimlerinin ardından, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili analizler yaptığını da belirterek şunları söyledi;

“Yerel seçimleri büyükşehir ve bütün ilçelerde kazanma umudumuz kesinlikle var. Şu anda onun analizlerini yapıyorum ben zaten. 2014 Cumhurbaşkanlığı Referandumundan başlayarak karşılaştırmalı olarak. Yani bizim çıkış trendimiz bulunduğumuz nokta çok çok stratejik bir durumda şu anda. Doğru strateji ve doğru adaylarla inşallah sürece girdiğimiz zaman çok yakın olduğumuz ortaya çıkıyor.”