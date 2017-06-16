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16 Haziran 2017 14:34

AK Parti iftar sofralarına konuk oluyor

Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve teşkilat üyeleri, her akşam bir mahallede iftar sofralarına konuk oluyor.

AK Parti iftar sofralarına konuk oluyor

16 Haziran 2017 14:34


Kaynarca, Ramazan ayı boyunca, her akşam en az 1 mahallede yaklaşık olarak 10 hanede il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının katılımı ve desteği ile mahalle teşkilatlarının öncülüğünde iftar açtıklarını belirtti. İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, her iftarda, 10 evde ilçe yönetimindeki ekip ile mahalle sakinlerinin çay sohbeti yaptığını ve hala değişmeyen bazı değerlerin yaşandığının kanıtı olduğunu ifade etti. Kaynarca, "Teyzelerimiz, amcalarımız, torunlarını alıp geliyorsa, hanımefendiler ve beyefendiler o kadar iş yoğunlukları arasında bizlere zaman ayırıp sohbetlerimize katılıyorlarsa, bu bizim için son derece gurur vericidir" diye belirtti.




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