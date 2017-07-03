Ak Parti İl Başkanı Ünlü Eskişehirspor Genel Kurulunu değerlendirdi

Ak Parti İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenleyen Ünlü, Eskişehirspor’a 10 milyonluk bütçe sağlayacak bir yönetime ihtiyacı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz Cumartesi günü Eskişehirspor’un genel kurulu yapıldığı, ama sadece hamaset nutukları atıldığını belirten Ünlü, “Ben Ankara’da İl Başkanları Toplantısı dolayısıyla genel kurula iştirak edemedim, ama basın yoluyla takip ettim. Takip ettiğimiz kadarıyla genel kurulda hamaset nutuklarından başka atılan başka bir şey olmamış. Yine çözüm adına hiçbir gelişme sağlanmamış, sadece yuvarlak laflarla, hamaset nutuklarıyla durum geçiştirilmiştir. Eskişehirspor bu şehrin en önemli markası ve değeridir. Eskişehirspor da benim içinde fevkalade özel bir kurumdur” dedi.

Eskişehirspor’a ilk önce maya lazım olduğunu ve bu mayayı oluşturacak bir yönetime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ünlü, “Eskişehirspor’un kötü gidişatında uyarılarımız net olmuştur ve Eskişehirspor bu süreçte de ben Eskişehirspor’un önemli olduğunu ve Eskişehirspor’un hep iyi yerlere gitmesi noktasında da gayret sarf etmişimdir. İnşallah Eskişehirspor bundan sonra da çok daha iyi noktalara çok daha iyi notlarda bulunacaktır. Ancak sadece yuvarlak laflarla, hamasetlerle değil Eskişehirspor’u net çözümler üreterek, bugünlerden kurtarmamız gerekiyor. Öncelikle Eskişehirspor’un elini taşın altına koyacak ve 10 milyon kaynak üretecek bir yönetime ihtiyacı var. Şimdi sadece yönetim yapmak için yönetim yapılması doğru değildir. Öncelikle Eskişehirspor’un bir mayaya ihtiyacı vardır. Mayayı oluşturacak bir yönetim şarttır. Bunu yapacak bir başkan ve yönetim kurulu çıkacak, 10 milyon lira biz tedarik ediyoruz ve koyuyoruz der ve bu mayayı ortaya koyacak. Devamında da genel kurulda da izledik, Tepebaşı Belediyesine işçi ücretlerini, Odunpazarı Belediyesine iaşe giderleri vererek bu dev bütçeyi belediyeler, böyle ufak tefek sorumluluklarla bu işten kurtulamazlar. Bugün Eskişehirspor’un işçi, personel ücretleri giderleri, aşağı yukarı 75 bin ile 100 bin lira civarındadır. Şehirde herhangi bir kişiye söylersiniz, 75 bin lirayı, 100 bin lirayı öder. Siz ‘Tepebaşına 75 bin lira, Odunpazarına şu kadar verdik, Tepebaşı ve Odunpazarı görevini tamamladı’ böyle bir dünya yok. Yeni oluşacak yönetim 10 milyon lirasını koyacak, Odunpazarı Belediyesi 5 milyon lirasını koyacak, Tepebaşı Belediyesi 5 milyon lirasını koyacak, 10 milyon lira Büyükşehir Belediyesi koyacak, 2,5 milyon veya 5’er milyon lira Ticaret Odası, Sanayi Odası koyacak. Bizim alt belediyelerimiz var, küçük belediyeler, onlara da gerekli bir ödenek verdiğimizde, onlar da katkılarını yaparlar. Devamında biz zaten hükümet olarak, Eskişehirspor’u totalde ve Eskişehirspor’un devamında, ilerlemesinde gereken desteği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eskişehirspor için arsa alma ve imar çıkarma Büyüksehir’in değil Ak Parti gurubunun elindedir”

Eskişehirspor’a yapılan her yardımda samimi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Ünlü, “Bakın bugün 150 milyonluk bir stadyum yatırımı gerçekleştirdik ve eski stadyumun yeri şehre bırakıldı. Bu Türkiye’de bir ilktir. Hiçbir şehirde yaşanmamış bir durum söz konusudur. Bundan sonra yaptığımız yatırımlar, Eskişehirspor’a yapacağımız yatırımlar aynı şekilde devam edecek. Büyüşehir Belediyesinin ‘Arsa alacağız, imardan geçecek’ meselesi, tamamen Ak Parti grubunun elinde olan bir yetkidir. Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Siz imardan arsa alın, ben bunu geçireceğim’ demekle geçiremez. Kendisinin böyle bir yetkisi yok. Bu Ak Parti grubunun vereceği kararla ilgilidir. O imar düzenlemesi yapılacaksa, onu biz yapacağız. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi de ‘Ben imara arsa açacağım’ diyerek de ‘Eskişehirspor’a yardım yapacağım’ demesi yok hükmündedir, böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden benim burada söylediğim gibi bir rakam telaffuz edilmeli ve bu rakamlara taahhüt edilmeli. Ben bunları söyledikten sonra, bu kurumlar çıkacak, ‘Evet, biz bu işte varız’ veyahut da ‘Yokuz’ diyecek. Böyle oraya çıkıp, samimiyet nutukları atmak, yok iaşe gideriydi, yok personel gideriydi herkesin sıradan yapacağı şeylerle belediyeler bu işten sıyrılamazlar” şeklinde konuştu.

“Herkes sorumluluk almak zorunda”

Eskişehirspor ilgili her konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydeden İl Başkanı Ünlü, “35 milyonu, 50 milyonu Eskişehirspor’a iktidar bulsun demek, bu tamamen topu taca atmaktır. Böyle bir rakam söz konusu değildir. Bu takım bizim takımımız. Biz sorumluluksa, bu sorumluluğu sonuna kadar alırız. Ancak arkadaşlar geri tarafta duracak, kimse bu işe girmeyecek, sadece bizim üzerimize kalacak bir durum söz konusu değildir. Ben Eskişehirspor’u seviyorum demek lafla olmaz. İcraatla olur. Eğer Eskişehirspor seviliyorsa, gerçekten Eskişehirspor’un çok daha iyi yerlere gelmesi, bu ligden Süper Lige çıkması arzu ediliyorsa, bu sorumluluğu herkes alacak” diye konuştu.