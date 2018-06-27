Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 16:47

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Yiğit’ten teşekkür açıklaması

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit, 24 Haziran seçimlerinde kazanılan başarıdan dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Yiğit’ten teşekkür açıklaması

27 Haziran 2018 16:47


Bünyamin Yiğit, mesajında; “Önce bizlere zafer mutluluğunu yaşatan ilçemizi, seçimde birinci parti yapan tüm Mahmudiyeli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti Mahmudiyede yüzde 45,66 oy ile birinci olmuştur. Mahallelerimizde yüzde 72 ile AK Parti’ye en çok oyu Doğanca köyümüz vermiştir. Kendilerini tebrik ediyorum. Türkmenmecidiye mahallesinin yüzde 63,54 desteği partimiz ve Mahmudiye için çok anlamlıdır. Cumhur İttifakı’nda bizleri yalnız bırakmayan MHP, Büyük Birlik Partili dostlarımıza, partilimiz olan ve olmayan bize destek veren tüm ilçe ve mahalle halkımıza müteşekkiriz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.


Açıklamasının devamında, AK Parti olarak hedeflerinin 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını almak olduğunu belirten Yiğit, AK Parti kadrolarının 2019’a hazır olduğunu ifade etti. Yiğit ayrıca, İlçe Koordinatörü Yılmaz Şahin’e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arslan’a, meclis üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına ve tüm üyelere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç