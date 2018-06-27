AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Yiğit’ten teşekkür açıklaması

Bünyamin Yiğit, mesajında; “Önce bizlere zafer mutluluğunu yaşatan ilçemizi, seçimde birinci parti yapan tüm Mahmudiyeli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti Mahmudiyede yüzde 45,66 oy ile birinci olmuştur. Mahallelerimizde yüzde 72 ile AK Parti’ye en çok oyu Doğanca köyümüz vermiştir. Kendilerini tebrik ediyorum. Türkmenmecidiye mahallesinin yüzde 63,54 desteği partimiz ve Mahmudiye için çok anlamlıdır. Cumhur İttifakı’nda bizleri yalnız bırakmayan MHP, Büyük Birlik Partili dostlarımıza, partilimiz olan ve olmayan bize destek veren tüm ilçe ve mahalle halkımıza müteşekkiriz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında, AK Parti olarak hedeflerinin 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını almak olduğunu belirten Yiğit, AK Parti kadrolarının 2019’a hazır olduğunu ifade etti. Yiğit ayrıca, İlçe Koordinatörü Yılmaz Şahin’e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Arslan’a, meclis üyelerine, kadın kollarına, gençlik kollarına ve tüm üyelere teşekkür etti.