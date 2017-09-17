AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı 4’üncü olağan kongresi

Porsuk Spor Salonunda gerçekleşen kongreye yoğun bir katılım sağlandı. Gelen üyeleri salon almamasından dolayı bir çok üye kongreyi dışarıdan takip etti. Program İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleşti. Kongrelerinin şenlik havasında geçmesini sağlayan İl Başkanı Dündar Ünlü’ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, “Yarın inşallah okullar açılıoyr. Bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese başarılar dilerim” dedi.

Programda konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti ailesinin en önemli özelliğinin gönül bağıyla birbirlerine bağlı olmaları olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlikten güç alarak yol almayı hedeflediklerini belirten Ünlü, “Hemen her toplantımızda ‘bir olmanın’ öneminden ve disiplinle teşkilatçılık yapmanın gereğinden bahsettik. Bu birlik ruhunun önemini zaten biliyorduk ancak bir gün bu kadar lazım olacağını tahmin edemezdik. 15 Temmuz akşamı gururla söylüyorum ki, kendi bölgemizde ve hatta tüm Türkiye’de sahaya ilk inen, en erken organize olan teşkilatlardan olduk. Önderlik, lokomotiflik görevimizi sürdürdük. Bu tarihi süreç hepimize yeni bakış açıları kattı” dedi.

“Dava kalıcı, isimler ise fanidir”

Ünlü, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatan mevzu olunca her şeyi geride bırakan bir millet olduğumuzu hatırladık. AK Parti teşkilatlarının da bu ulvi düşünceye öncülük eden hareket olması gurur vericidir. Bizler fert fert bu necip milletin, bu Aziz vatanın hizmet erleriyiz. Bilin ki hesap yapanlar yalnızca teşkilat mensuplarının alın teri üzerinde değil, başta 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenler olmak üzere, vatan için canını verenlerin kanı üzerinde hesap yapmış olurlar. Cumhurbaşkanımızın, kurucu genel başkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi ‘Hiçbirimizin hesabi düşünmeye hakkı yok. Hizmet yarışında en geride de kalsak mücadeleye devam etmek gerekiyor.’ Bu yolda küsmek, darılmak hele hele mücadeleye zarar verecek davranışlar içine girmek yakışmaz. AK Parti’ye zarar verecek her söz Türkiye’nin geleceğine vurulmuş bir darbe olacaktır. Dava kalıcı, isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacağız, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Kongrelerimiz millet iradesinden yetki alan partimizin ve teşkilatlarımızın, tazelenerek, yenilenerek ve daha da güçlenerek, 2019, 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır.”

“Odunpazarı’nı yeniden AK Parti iktidarına kazandıracağız”

Konuşmasına Gençlik Kolları Başkanı Mürsel Çavdar’ın geçirdiği kaza dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana durmadan yılmadan çalışıyoruz. Odunpazarlı halkımız bir dönemlik inşallah muhalefet görevi verdi. Bizde muhalefet nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanı yanlış işler yaptığı zaman onu uyarıyoruz. Doğru işler yapmasını sağlıyoruz. Vatandaşları Odunpazarı Belediyesi mağdur etti. Bizim muhalefetimiz sayesinde bu mağduriyet giderildi. Odunpazarı’na yeniden AK Parti iktidarına verildikten sonra inşallah yeniden Hamayolunu, yeniden sevildiği şekline getireceğiz. Odunpazarı’nda ki sorunları tespit ediyoruz. Bu sorunlara yönelik çözümler üretiyoruz. Odunpazarı’nın sokakları bizden sorulur. Biz güçlü bir Odunpazarı için çalışıyoruz. Biz Odunpazarı’nda biriz. Biz kim nasıl yaşamak istiyorsa, kim nasıl giyinmek istiyorsa birbirimize saygı göstererek, nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın istiyoruz. Size buradan söz veriyoruz. Biz Odunpazarı Teşkilatı olarak çalışıyoruz. Önümüzde ki seçimde Odunpazarı’nı AK Parti İktidarına kazandıracağımıza söz veriyoruz” dedi.

Kongreye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, eski il ve ilçe başkanları ve çok sayıda üye katıldı.

Öte yandan, kongrede tek aday Volkan Doğan oldu.