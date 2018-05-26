AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, "Bu seçim bizim için erken seçim değil, biz zaten hazırdık. Odunpazarı’nda birinci olacağız. Sloganımız + 1’dir. Hedef 3 milletvekilini 4’e çıkarmaktır" dedi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı, "Seçim Strateji Buluşması"nı eski Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Yağışlı havaya rağmen iftar saatinde ilçe teşkilatı, mahalle yöneticileri, kadın ve gençlik kollarından yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı buluşma ile AK Parti gövde gösterisi yaptı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’ın da katıldığı, diğer milletvekilerinin ise seçim çalışmaları nedeniyle katılamadığı toplantıda; AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan bir konuşma yaptı. Türkiye’nin en güçlü, etkin ve çalışkan teşkilatlarından biri olarak seçim çalışmalarının başlangıcını yapmak için toplandıklarını belirten Doğan, "Bizim gibi teşkilata bu kutlu Ramazan ayında birlikte olmak, birlikte çalışmak, birlikte iftar yaparak dua etmek yakışır" dedi.

"Bizim için erken değil, biz hazırız"

Erken seçim konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, "Son günlerde yaşananlar bu seçimin neden erken olması gerektiğini gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimi olabilecek en erken tarihe almasının haklılığı ortaya çıktı. Ülkemizi işgal etmek isteyen şer odakları, seçim vaktinde yapılsa 1,5 yılda yapacaklarını, son 1,5 ayda yapmak zorunda kalınca suçüstü yakalandı. Bakın, dolar üzerinden seçime nasıl müdahale etmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. İşte bu yaptıklarını 1,5 yıl boyunca yapacaklardı. Ancak erken seçim kararıyla vakitleri kalmadığı için foyaları ortaya çıktı. Odunpazarı teşkilatı için erken seçim diye bir durum söz konusu değildir. Odunpazarı teşkilatı her daim seçime hazırdır. Biz hazırlığımızı aylar öncesinden yaptık" şeklinde konuştu.

"Hedef 4 milletvekili"

Eskişehir’in her biri birbirinden değerli 7 milletvekili adayı olduğunu söyleyen Doğan, "Gönül hepsinin Meclis’te olmasını ister ancak gerçekleri de inkâr edemeyiz. Eskişehir olarak bu seçimdeki hedefimiz 3 milletvekili sayımızı 4’e çıkarmaktır. AK Partimizin bu hedefi Odunpazarı teşkilatımızın da hedefidir. 4 milletvekilini Ankara’ya yollarsak, teşkilatımızın içinden gelen eski il başkanımız Dündar Ünlü’yü de milletvekili yapmış, gücümüzü cümle aleme göstermiş olacağız" diye konuştu.

"Sloganımız +1"

AK Parti’nin 4 vekil çıkarmasının bazı partilerin 3 milletvekili çıkarabilmesinden daha büyük ihtimal olduğunun altını çizen Doğan, "Yeni seçim sisteminde, hangi ittifak 1 fazla oy alırsa, 4 milletvekilini kazanıyor. Yani, zaten son seçimde, toplamda birinci olmuş AK Parti-MHP ve BBP’nin toplam oyları, yine ilk sırada olursa,

görevimizi yerine getirmenin huzurunu hep birlikte yaşayacağız inşallah. Onun için bu seçimde Odunpazarı Teşkilatı olarak sloganımız ’+1’dir yol arkadaşlarım. +1 demek, Eskişehir’de birinci olmak, 4 milletvekilini kazanmak, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olması için Eskişehir’in katkısını en üst seviyeye çıkarmak demek. Son yapılan seçimde, Odunpazarı’mızda ikinci partiyiz. İttifakımız Allah’a şükür birinci olacak, ancak biz de Odunpazarı’nda birinci olmak zorundayız. Son seçimde birinciliği 200 oyla kaçırdık, bu seçimde ’+1’ diyerek, Odunpazarı’nda da birinci olacağız inşallah" dedi.

"7 adayla da gururluyuz, yanlarındayız"

Milletvekili adayları hakkında bilgiler veren Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Son kongremizi hatırlıyor musunuz? İşte oradaki ruhu, çalışma azmini, gücümüzü bu seçimde de alana yayarsak, Odunpazarı’nda birinci parti olmamamız için hiçbir sebep yok. Partimiz çok değerli isimleri listeye koydu ve biz teşkilatlara emanet etti. Her biriyle gurur duyuyor, faydalarını biliyoruz. Teşkilat olarak görevimiz 7 ismin de her birinin yanında olmaktır. 24 Haziran’a kadar adaylarımız teşkilatımıza emanet. 24 Haziran’dan sonra da Eskişehir ve Odunpazarı Milletvekillerimize emanet. Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir’e iki bakanlık getirdi. Türk Dünyası Kültür Başkentliği ile şu anda bulunduğumuz alanı Millet Bahçesi yapma şansını bize kazandırdı. Şehrin en değerli arazisinin Dede Korkut Parkı olmasını sağladı. Harun Karacan, Eskişehir’den çıktı. Partimizin Genel Başkan Yardımcılığı konumuna kadar yükseldi. Eskişehir’in sorunlarıyla yakından ilgilendi, çözüm sağladı. Prof.Dr. Emine Nur Günay. Eskişehir2in ilçelerinin marka değerini yükseltmek için çalışıyor. Meclis ve AK Partimizi Avrupa’da temsil ediyor. Eskişehir’deki kadınların TBMM’deki sözcüsü oldu. Ve Dündar Ünlü, hepimizin sevdiği, saydığı, teşkilatımızın temsilicisi Dündar Ünlü’nün neler yaptığını anlatmaya gerek bile görmüyorum. Büyük Birlik Partisi’nin en sevilen, sayılan isimlerinden Ahmet Namık Akdoğan ağbimiz, Malıç’ın en sevilen simalarından Nurettin Kaba ağbimiz, teşkilatın yakından tanıdığı Serhat Tunç kardeşimiz."

"Eskişehir’i kazanmaya, Eskişehir’i kazandırmaya"

Coşkulu buluşmada tribünlerdeki binlerce kişi Doğan ile birlikte "Söz" metinini okudu. Doğan’ın "Odunpazarı olarak bu seçimde terimizin son damlasına kadar çalışıp, Eskişehir’i kazanmaya, Eskişehir’i kazandırmaya, Reis’imiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapmaya söz veriyor muyuz? Söz

veriyor muyuz?" sözlerine kalabalık da hep bir ağızdan yanıt verdi.

"Paylaştıkça büyüyen ve güçlenen teşkilat"

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Milletvekili adayı Prof. Dr. Emine Nur Günay da yaptığı konuşmada, Odunpazarı İlçe Teşkilatı için , "Paylaştıkça büyüyen, güçlenen teşkilat" dedi. Günay, "24 Haziran seçimi herhangi bir seçim değil. Gece-gündüz ülke için, Cumhurbaşkanımız için çalışacağız. Bu seçimler sadece Türkiye’nin kaderini değil, bölgenin ve dünyanın kaderini belirleyecektir. 3 hedefimiz var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. turda cumhurbaşkanımızı seçtireceğiz. İkincisi güçlü bir parlamento çoğunluğunu almak için en az 4 milletvekili çıkaracağız. Üçüncüsü şimdiden yerel seçimler için alt yapıyı hazırlayarak, yerel seçimlere güçlü bir şekilde gideceğiz" diye konuştu.

Hep birlikte iştar yaptılar

Eski Atatürk stadının kapalı tribünlerini dolduran kalabalığa iftar saatinin gelmesiyle kumanyalar dağıtıldı, hep birlikte oruçlar açıldı. Yağışlı havaya rağmen yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı buluşmaya teşkilat üyeleri aileleri ile katıldı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.