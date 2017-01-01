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01 Ocak 2017 12:31

AK Parti Seyitgazi ilçe yürütme kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Seyitgazi ilçe yürütme kurulu toplantısı yapıldı

01 Ocak 2017 12:31

AK Parti Seyitgazi İlçe Teşkilatı ilçe yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyitgazi Koordinatörü Mehmet Emin Okutucu, Seyitgazi AK Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç, meclis üyeleri, mahalle başkanları katılımıyla AK Parti ilçe binasında yapıldı. Yeni tadilattan geçerek yenilenen binada gerçekleştirilen toplantı önce yeni bina için kurdele töreni düzenlendi. Ardından açılış konuşması yapan AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekai Tunç, ilçe teşkilatının mahalle teşkilatlarıyla her alanda irtibat halinde olduklarını belirtti. Yenilenen binanın hayırlı olmasını dileyen Tunç, "Vatandaşlarımızı daha modern binamızda ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.
Daha sonra söz alan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise şunları söyledi:
"Teşkilatımızın yeni çalışma yeri hayırlı ve uğurlu olsun. Ülkemiz, bir yandan FETÖ, bir yandan PKK, bir yandan da dünya ile savaşıyor. Zor bir süreçten geçilse de ülkemiz 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. İnşallah 2017 yılında Türkiye yeni anayasa ile yeni bir döneme girecek. Nisan ayının başları gibi olması öngörülen yeni anayasa referandumuna hazırlıklı olmalıyız, birliktelik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."



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