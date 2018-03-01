Ak Parti Tepebaşı Gençlik Kolları ve Gençlik Akademisi

Konu hakkında konuşan İlçe Genlik Kolları Başkanı Halil Gıcır; bugüne kadar yaptıkları 17 programda farklı konularda alanında uzman 17 hocaları gençler ile buluştukları belirtti. Başlattıkları Gençlik Akademisinin tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Gıcır, “Eğitimlerin konusu ve içeriği tüm gençlere yol gösterme, hayatları boyunca kullanacakları bilgilerle yollarını aydınlatmak, tecrübeyle gençliği buluşturmaya yönelik olup gençlerde ki dava aşkını ve bilgi birikimini oluşturmayı amaçlamaktadır. İlk programımızdan bu yana her hocamızın da söylediği gibi ‘Gençliğin değerini bilindikçe geleceği garantiye almış oluruz’ sözünden yola çıkarak gençliğe değer veren bir teşkilat olarak gençliği hak ettiği yerlere ve değere ulaştırmaya kararlıyız. Bu sebeple yerel siyasetten ulusal siyasete, iç politikadan dış politikaya, etkili iletişim ve liderlik başlıkları altında birçok konuda eğitimlerimizi yaptık ve düzenli halde de yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Eğitimlerin haftada 2 gün olduğu dile getiren Halil Gıcır, eğitimlerin gençlik kollarındaki her kademeden arkadaşların katılabildiğini söyledi. Tecrübelerini ve bilgilerini bizlerle paylaşan; bizleri kırmayıp davetimize teşrif eden tüm hocalarımıza teşekkür eden Halil Gıcır, eğitimlerimizi daha da geliştirerek, şehrimizdeki tüm genç arkadaşlara ulaşmak istediklerini dile getirdi.