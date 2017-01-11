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11 Ocak 2017 16:23

AK Parti Tepebaşı tanıtım ve medya mahalle birim başkanları toplantısı yapıldı

AK Parti Tepebaşı tanıtım ve medya mahalle birim başkanları toplantısı yapıldı

11 Ocak 2017 16:23

AK Parti Tepebaşı İlçesi Mahalle Tanıtım ve Medya Birim Başkanları toplantısı, Başkan Arzu Yılmaz Dağdemir başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Tepebaşı Bölgesi mahalle tanıtım ve medya birim başkanları, komisyon üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları tanıtım ve medya birim başkanları katıldı. AK Parti Tepebaşı Tanıtım Medya Başkanı Arzu Yılmaz Dağdemir’in gündeme ilişkin konuşması ile başlayan toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda kabul edilen ve TBMM’de görüşülmeye başlanan Yeni Anayasa Paketi içinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle ilgili olarak mahalle başkanlarına bilgi verildi. ve sosyal medyanın etkin kullanılarak anlatılması yöntemleri aktarıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Serhan Arıman, ‘Sosyal Medya ve Algı Yönetimi’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Toplantı sosyal medyanın etkin kullanılması, yapılacak olan programlar,mahallelerdeki çalışma ve faaliyetler hakkındaki görüş alışverişinde bulunulması ile devam etti.



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