Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:42

AK Parti Teşkilatı, Sarıcakaya’daki iftar yemeğinde buluştu

Sarıcakaya ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatının 3’üncü geleneksel iftar programı düzenlendi.

AK Parti Teşkilatı, Sarıcakaya’daki iftar yemeğinde buluştu

23 Haziran 2017 15:42


Etkinliğe Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, AK Parti Eskişehir İl başkanı Dündar Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Sarıcakaya İlçe Teşkilat Başkanı Hikmet Aknur da katıldı. İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Sarıcakaya’ya güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, "2019’da da aynı başarıyı yakalayağız. Sarıcakaya’dan şüphemiz yok. Bunu birliktelik içinde bir önceki seçimlerde gösterdiniz. Verdiğiniz destekleri biliyoruz. Bunun için de sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde de aynı başarıyı göstereceğinizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.


Etkinlikte konuşan bir diğer isim olan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise, Sarıcakaya’nın AK Parti’ye üst düzeyde destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referandumda 69,2 evet ile yine Sarıcakaya ilçemiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu birlik beraberliğimiz devam edecek. İlçemiz artık kabuğuna sığmıyor."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!