AK Parti Teşkilatı, Sarıcakaya’daki iftar yemeğinde buluştu

Etkinliğe Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, AK Parti Eskişehir İl başkanı Dündar Ünlü ve Yönetim Kurulu üyeleri ve AK Parti Sarıcakaya İlçe Teşkilat Başkanı Hikmet Aknur da katıldı. İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, Sarıcakaya’ya güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, "2019’da da aynı başarıyı yakalayağız. Sarıcakaya’dan şüphemiz yok. Bunu birliktelik içinde bir önceki seçimlerde gösterdiniz. Verdiğiniz destekleri biliyoruz. Bunun için de sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde de aynı başarıyı göstereceğinizi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan bir diğer isim olan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise, Sarıcakaya’nın AK Parti’ye üst düzeyde destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde referandumda 69,2 evet ile yine Sarıcakaya ilçemiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu birlik beraberliğimiz devam edecek. İlçemiz artık kabuğuna sığmıyor."