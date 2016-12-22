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22 Aralık 2016 17:24

AK Parti Yeni Seçmen Başkanlığı üyelerinden şehitler için mevlid programı

AK Parti Yeni Seçmen Başkanlığı üyelerinden şehitler için mevlid programı

22 Aralık 2016 17:24

AK Parti çatısı altında yeni kurulan “Yeni Seçmen Birimi” meydana gelen terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler için Tiryakizade Camii’nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenledi.
Tiryakizade Camii’nde gerçekleşen program, İmam Hatip Lisesi öğrencisi Y. Emre Var’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, daha sonra mevlid ve kasideler okudu. Program sonunda Yeni Seçmen Başkanlığı Eskişehir İl Temsilcisi Arif Ziya Mercan yaptığı açıklamada, “Teşkilat olarak şehitlerimizi ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hüzünle yad ediyoruz. Ruhları şad makamları cennet olsun” şeklinde konuştu.



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