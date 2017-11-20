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20 Kasım 2017 10:20

Ak Parti Yıldıztepe Mahalle Başkanlığı toplantısı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi AK Parti Yıldıztepe Mahalle Başkanlığı toplantısı, Hüdaver Güllü başkanlığında teşkilat binasında yapıldı.

Ak Parti Yıldıztepe Mahalle Başkanlığı toplantısı

20 Kasım 2017 10:20


Mahalle yöneticileri ve partililerin katıldığı toplantıda, Kasım ayı içerisindeki yapılacak işler konusunda görüş alışverişi yapıldı. Her geçen gün daha güçlenerek çıktıklarını belirten Başkan Güllü; ’’Kasım ayı ana kademe toplantısını gerçekleştirdik.Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi, ’Bizler millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için buradayız. Geldiğimiz günden bu yana teşkilat olarak uyumlu bir şekilde, bu memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz. Başkanımız Volkan Doğan’la beraber kutlu yürüyüşümüze her zaman devam edeceğiz’’ diye belirtti.




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