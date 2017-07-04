Fatih Özata, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Ortak amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu kaydeden Vali Çakacak, büyük ve güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine vurgu yaptı. Siyasi partilerin olmazsa olmaz unsur olduğuna değinen Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti İl Başkanı Ünlü’ye ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Eskişehir’e en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını bildiren Başkan Ünlü de, Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar diledi.