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04 Temmuz 2017 16:50

AK Parti yöneticilerinden Vali Çakacak’a "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Gençlik Kolları Başkanı Av.

AK Parti yöneticilerinden Vali Çakacak’a

04 Temmuz 2017 16:50

Fatih Özata, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret ederek, "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.


Ortak amaçlarının vatandaşa hizmet etmek olduğunu kaydeden Vali Çakacak, büyük ve güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğine vurgu yaptı. Siyasi partilerin olmazsa olmaz unsur olduğuna değinen Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti İl Başkanı Ünlü’ye ve beraberindeki heyete teşekkür etti.


Eskişehir’e en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını bildiren Başkan Ünlü de, Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar diledi.




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