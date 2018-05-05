AK Parti’de temayül heyecanı

dönem AK Parti Eskişehir milletvekili aday adayı 38 isim için bugün temayül yoklaması yapılıyor.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan oylama 16.00’ya kadar devam edecek. Mahalle başkanları, ilçe ve il kademeleri toplam bin 364 üye oy kullanacak. AK Parti İl Başkan Vekili Murat Özcan, temayül yoklaması hakkında yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber Türkiye gündeminde 24 Haziran Genel seçimleri yerini aldı. Hızlı bir şekilde aday adaylık süreçleri başlatıldı. Aday adaylığı süreçleri bittikten sonra genel merkez tarafından bir temayül yoklaması istendi. Bugün bunu yerine getiriyoruz. Tabi ki AK Parti büyük bir camia. İç tüzüğü kadar kendi gelenekleri de var. Temayüle çok önem veriyoruz. Teşkilatımızla beraber yerine getirmeye çalışıyoruz. Saat gibi oylama bitecek ardından temayül sonuçları Ankara’ya gönderilecek” dedi.

Mevcut vekiller yer almayacak

Özcan, 38 adayın temayül yoklamasına girdiğini ifade ederek, “38 tane birbirinden kıymetli aday adayı arkadaşlarımız var. Bu aday adayı arkadaşlarımızın içerisinde normalde tüm milletvekillerimiz de doğal aday adaylığı süreci yaşıyorlar. Tabi ki genel merkez talimatı üzerine mevcut vekillerimiz temayül içerisinde olmayacaklar. İl başkanları temayül içerisinde olacak. Dolayısıyla M. Dündar Ünlü bugün temayül listesi içerisinde var. Bin 364 kişi oy kullanacak. Bütün il, ilçe kademeleri ve mahalle başkanları temayül listesinde oy kullanacaklar” diye konuştu.

Özcan genel merkezin temayül yoklamasını çok önemsediğini ifade ederek, “Teşkilatın aday adaylara bakış açısını hangi sırada görmek istediklerini ve tabiri caizse teşkilatın nabzını ölçen bir demokratik bir kural. Bu bizim geleneğimizde hep oldu ve olacak. Dolayısıyla genel merkez bunu çok önemsiyor” şeklinde konuştu.

Genel merkezimiz çok önemsiyor

AK Parti Eskişehir Seçim İşleri Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, çıkacak sonucun yol gösterici olduğunu aktararak, “AK Parti’de istişare kültürü çok önemli bu nedenle teşkilatlarımızın kimi aday görmek istediğini genel merkezimiz çok önemsiyor. Listede görmek istedikleri 7 kişiyi işaretliyorlar. Seçim sonuçları genel merkezimizce değerlendirilecek ve milletvekili aday listemiz için özellikle yol gösterici olacak” diye konuştu.