AK Parti’den çevre temizliği çalışması

Doğaya sahip çıkma adına gerçekleştirilen etkinlikte yer aldıklarını söyleyen AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, “AK Parti Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığımızın çevre ve doğa temizliğine duyarlılık oluşturmak adına ’AK Gençlik Çevre Hareketi’ sloganımızla 81 ilimizi kapsayan eş zamanlı örnek bir etkinliğe imza atıyoruz. Daha yaşanabilir kentler ideali altında teşkilâtımızla ve yurttaşlarımızla bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Bilmemiz gerekir ki en iyi temizlik kirletmemektir. Bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Çünkü çevreyi kirletmek kendi varlığımızı yok etmektir. Kendimiz kadar yaratılanlara saygı duymamız bunu gerektirir. Bu vesile ile öncelikle bu etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkürü borç biliriz. Ve son olarak tüm insanlığa daha temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir yaşam dileriz” dedi.