Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:46

Ak Parti’den Çiftelerliler Derneği’ne ’Evet’ ziyareti

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ve beraberindeki heyet; Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği’ne, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatmak için ’Evet’ ziyaretinde bulundular.

Ak Parti’den Çiftelerliler Derneği’ne ’Evet’ ziyareti

14 Nisan 2017 11:46


Ak Parti Eskişehir İl Başkanı M.Dündar Ünlü ve Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, referandum öncesi, Çiftelerliler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine istişare ve nezaket ziyaretinde bulundular. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Hadak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada, ’’Ak Parti heyeti referandumda neden ’Evet’ denmesi gerektiği konusunda bizleri bilgilendirdiler. Biz de kendilerine bir sivil toplum kuruluşu olarak bütün fikir ve düşüncelere saygı gösterdiğimizi ifade ettik. Elbetteki bizim de bir tarafımızın olduğunu, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı Türk bayrağına, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatanımızın her parçasına, milletimizin birlik beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin istiklal ve bekasına taraf olduğumuzu, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu belirttik. Davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmayan vefalı Çiftelerli gönül dostlarımız hanımefendilere, beyefendilere, üyelerimize, Ak Parti Çifteler İlçe Başkanımız Ahmet Sarı’ya, Belediye Başkanımız Metin Özen’e teşekkürlerimizi arz ediyorum’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:27
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:52
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!