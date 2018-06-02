AK Parti’den Seyitgazi ve Kırka çıkarması

Dr. Nabi Avcı, ve parti yöneticileri Seyitgazi ve Kırka’da vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran genel seçimleri öncesi yoğun programlarına devam eden AK Parti Dr Nabi Avcı, Seyitgazi ve Kırka’da hemşehrileri ile bir araya geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, mahalle muhtarları, AK Parti ilçe teşkilatı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla karşılanan Avcı ve Akdoğan, ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların dilek ve taleplerini alan Avcı, Ziraat Odasını ziyaret ederek tarımsal alandaki destek ve kalkınma önerilerini değerlendirdi. Seyitgazi programı kapsamında vatandaşlar ile hasbihal ederek esnaf ziyaretlerini sürdüren Avcı, ilçenin iş adamlarından Lütfü Yüksel’i de ziyaret ederek ticari faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Avcı daha sonra Kırka’da Şehit Halil Kara’nın ailesini ziyaret ederek hayır dualarını istedi. Başkan Kalın ile birlikte Kırka’da; içerisinde fitness salonu, sauna, hamam, kafeterya ve oyun alanlarının yer aldığı; 400 metrekarelik kapalı alana sahip tesisin açılışını gerçekleştiren Avcı, Başkan Kalın ile masa tenisi oynadı. Kırka’daki yatırımları yerinde gezerek Başkan Kalın’dan bilgiler alan Avcı, daha sonra Seyitgazi Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında hemşehrileri ile buluştu. Kırka’da hemşehrileri ile olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Avcı, "Ramazan ayının ve bu iftarların birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmesini yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum. Böyle bereketli bir günde iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Belediye Başkanımız Hasan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Seyitgazi’de, Kırka’da gerçekten çok güzel çalışmalar gerçekleştirdi. İnşallah başarılı çalışmalarına daha fazlasıyla devam edecek" dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise, “Seyitgazi, Kırka ve diğer mahallelerde gerçekleştirilen yatırımlarda, restorasyonlarda Prof. Dr. Nabi Avcı’nın çok büyük desteğini gördüğümüzü söylemek isterim. İftar davetini kırmayıp geldikleri için de değerli misafirlerimize çok teşekkür ederim. Kırka’da ani yağıştan dolayı iftar sofrasını Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na almak zorunda kaldık. Efeler diyarı, Bor’un merkezi Kırkamızda birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma duyguları içerisinde geçen iftar soframız hayırlara vesile olsun. Bu anlamlı günde bir araya geldiğimiz tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.