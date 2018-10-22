AK Parti'den Tepebaşı'nda “Muhtarlar buluşması”

Zihni Çalışkan, AK Parti Tepebaşı İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması' organizasyonuna katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın yanı sıra Tepebaşı'nda görev yapan Mahalle muhtarı, muhtar dernekleri başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltını toplantıda İl Başkanı Çalışkan bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat girişimleriyle yasalaşan Muhtarlar Kanununa değinen Başkan Çalışkan, daha güçlü bir Türkiye'nin temel taşlarından olan muhtarların çıkarılan yasalarla işlerinin daha da kolaylaştırıldığı için Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Çalışkan, ‘'Bizler de AK Parti hükümetleri olarak muhtarlarımızın her zaman yanlarında olduk. Şehrimizin yönetiminde en dinamik unsur olan sizlerin ulaştırdığı sorun ve isteklerini hiçbir ayırım yapmadan çözebilmek için çalışıyoruz” dedi.

“Bir gün değil 365 gün beraberiz”

Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ise, ”Mahallelerimizin mülki amirleri, akilleri ve ağabeyleri saydığımız milletimizin devletimizin temsilcileri muhtarlarımızla bir araya gelmekten mutluyuz. Bu sıfatları sözde değil, verdiği önem, haklar ve özel değerle her fırsatta dile getiren, muhtarlarımıza özel muhabbeti olan Cumhurbaşkanımızın bu ilçede temsilcisi olarak bir araya gelmekten de onurluyuz. Sahada sürekli karşılaştığımız, hemen her gün birlikte olduğumuz muhtarlarımızla elbette 1 gün farkındalık oluşturup 365 gün bir aradayız, onları anlıyor ve dinliyoruz” dedi.

Eskişehir Muhtarlar Birliği Başkan Yardımcısı Serpil Üstsoy ve Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı İrfan İbiş ise birlik mesajı vererek ilçe başkanlığına program için teşekkür ettiler.