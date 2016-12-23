AK Parti’li Karacak’tan Baksan Köprüsü açıklaması

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Karacak, Baksan Köprüsü hakkında açıklama yaptı.

Son günlerde Tepebaşı bölgesinin oldukça hareketli ve gündemi oluşturan günler geçirdiğini belirten AK Parti Tepebaşı İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Karacak, kentin ve ilçenin sorunlarının dile getirilmesi, bunlara ilişkin çözümler üretilmesine vesile olduğu sürece bu hareketliliği olumlu karşıladıklarını belirtti. Karacak, "CHP Tepebaşı İlçe Başkanı’nın yıllardır hiç sesini duymamış olmamıza rağmen son günlerde hükümetin çalışmaları ve şehrimizdeki devlet kurumları ile ilgili olarak sürekli acel-tecel açıklamalar yapmaya çalışmasını görmekteyiz. Zaman zaman Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında, kimi zaman belediye başkanı adına, kimi zaman da başka bir görev alanı dışında açıklama yapmaktadır. AK Parti ilçe başkanlığı olarak bölgemize hareket gelmesi ve bu sebeple şehrimizi gezmeye başlamaları açısından memnunuz. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı olarak kendi bölgemizde vatandaştan aldığımız onlarca şikayeti ilgili devlet kurumlarına ve belediyeye iletip halkımızın istek ve sorunlarını takip ediyoruz. İl başkanımızın önderliğinde sayın bakanımız ve milletvekillerimiz, ilçe başkanımız ile onlarca konuyu büyük bir özveri ile takip ediyoruz. Baksan Köprüsü ile ilgili olarak yapılan son açıklamada da sayın CHP Tepebaşı İlçe Başkanının basın açıklaması yapmasından önce konu ile ilgilenmiştik. Bize sorsa zaten söylerdik. Bizler konuyu yetkililere daha önce iletmiş ve takibini yapmaktaydık. Köprü ile ilgili endişeler ve tadilat gerektiği konusu yaklaşık 1 ay önceki dilekçede açıkça belirtilmiştir. Hem Tepebaşılı hemşehrilerimiz hem de tüm Eskişehir halkımız hiç endişe etmesinler. Bizler vekilimizden mahalle başkanımıza kadar, her gün halkımızın içinde, onların talep, dilek ve şikayetlerini aralıksız takip ediyor etmeye de devam edeceğiz. Sayın Tepebaşı CHP İlçe Başkanından aynı hassasiyeti, belediyenin çöp ve geri dönüşüm toplama işindeki eksiklikleriyle ilgili de, asfalt paraları ve geri ödenemeyen vergi iadeleri konularında da göstermesini bekliyoruz. Samimiyetine inanmak istiyoruz. Enaniyet ve samimiyet bir arada olmaz siyasetçi önce kendine sonra halka samimi olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.