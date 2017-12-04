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04 Aralık 2017 21:09

AK Partili Külünk: “Bu coğrafya iddiasız milletleri üzerinde tutmaz”

Eskişehir’de Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) düzenlediği ’15 Temmuz ve Sonrası’ söyleşisine konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu coğrafya iddiasız milletleri üzerinde tutmaz” dedi.

AK Partili Külünk: “Bu coğrafya iddiasız milletleri üzerinde tutmaz”

04 Aralık 2017 21:09


TÜGVA’nın düzenlemiş olduğu etkinliğe Metin Külünk’ün yanı sıra Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 15 Temmuz temalı videoların gösteriminin ardından konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, son 100 yılın en zor dönemlerini yaşadıklarını belirtti. Türkiye’nin dünyanın jeopolitik olarak merkezinde bulunduğunu kaydeden Külünk, “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son 100 yılın en önemli virajlarını dönüyoruz. İmtihanımız ağır. Everest Dağı’nın fırtınası, Everest Dağı’nın tepesi kadar olur. Türkiye kendi başına bırakılmayacak kadar farklı ve özel bir ülkedir. Dünyadaki güç sisteminin şekillenme adresi olan bu yerde, kıyamete kadar bayrağımızla, ezanımızla var olmanın mücadelesinin adı olan bu büyük kavga, unutmayın ki bu toprakların bize bir emridir. Bu coğrafya iddiasız milletleri üzerinde tutmaz. Bu coğrafya büyük düşünmeye mecbur eder sizi” şeklinde konuştu.



“Siz, sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz?”


Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ancak her zorluktan sonra bir kolaylığın olduğunu dile getiren Külünk, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasında Hz. Muhammed’in hayatından örnekler veren Külünk, şunları kaydetti:


“Çilesi çekilmeyen şeyin aşkı olmaz. Galiba biraz fazla rahata alıştık. Bir takım zor dönemlerin ardından eriştiğimiz her nimetin mutlaka bir imtihan olduğunu unutmayalım. Siz, sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle rahat bir hayat haksa, bunu Allah’ın resulü, peygamberimiz Hz. Muhammed’in yaşaması gerekirdi. Onun hayatına baktığımızda ne görüyoruz? İlk günden itibaren çile ve zorluk. Rahat onun hakkıydı. Onun hayatında Uhud var, Bedir var, işkence var, çile var, savaş var, hicret var. Peygamber niçin bunları yaşadı? Peygamberler bize örnektir.”




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