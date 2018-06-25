AK Parti’li milletvekilleri seçimi şarkılarla kutladı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ni, AK Parti Eskişehir milletvekilleri vatandaşlarla beraber coşkuyla kutladı.

Seçimin geride kalmasının ardından Eskişehir’de AK Parti’ye gönül vermiş vatandaşlar sokaklara akın etti. Sonuçlara oldukça sevinen vatandaşlar AK Parti il binası önünde toplandı. Burada vatandaşlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve milletvekili adayları eşlik etti. Burada sevinç gösterilerine eşlik eden milletvekilleri kalabalığa seslendi. İl binası önünde kurulan platformda halka hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, emeği geçenlere teşekkür etti. Karacan, "İşte mazlumların ve mağdurların lideri, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarına böyle bir başarı yakışır. Bunda emeği geçen sandık başkanından mahalle başkanına kadar tüm dostlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, il teşkilatlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Vatandaşlara seslenen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise şunları söyledi:

"Allah mübarek etsin. Vatanımıza, milletimize, ümmetimize hayırlı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gece demediniz, gündüz demediniz sabahlara kadar bir ramazan boyunca iftarlarda, sahurlarda hep birlikte mücadele ettik. Bütün teşkilatımıza sadece AK Parti teşkilatına değil, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına da, Büyük Birlik Partisi teşkilatına da, bütün gönüldaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum."