AKADEMA ders tamamlama belgeleri takdim edildi

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Adnan Özcan’ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Törenin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Dünyada açık ders kaynağı sunan birçok üniversite var. Özellikle dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology, bu süreçte çok başarılıdır. Yine son yıllarda Harvard, Oxford Üniversitelerinin açık ders materyalleri İnternet aracılığıyla tüm dünyanın hizmetine sunuluyor. Üniversitemizde uzunca bir zamandır aslında AKADEMA aracılığıyla her yaş grubunda, sanat, bilim sosyal branşlar gibi farklı alanlarda açık ders materyallerini sadece Türkiye’deki vatandaşlarımıza değil, tüm dünyada hiçbir ayrım gözetmeksizin bilgi edinmek, eğitim almak isteyen herkesin hizmetine sunmaya çalışıyor” dedi.

“Ülkemiz ve üniversitemiz için marka değeri olan açık ders materyali sitesi olmasını arzuluyoruz”

Rektör Prof. Dr. Gündoğan konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Şu anda 58 derse ulaşmış durumdayız ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Anadolu Üniversitesinin bu hizmetinin daha yaygınlaşması ve niteliğinin arttırılması için Türkçe’nin yanı sıra diğer dillerde de ders materyallerinin sunulmasını destekliyoruz. Yaz aylarında çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz ve önümüzdeki yıl AKADEMA’nın daha farklı bir yüzü ile hizmetimize devam edeceğiz. Ülkemiz ve Üniversitemiz için marka değeri olan bir açık ders materyali sitesinin olmasını arzuluyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde hem ders adedinin hem de ders materyallerinin kalitesinin arttırılması için çaba sarf edeceğiz. Ders materyallerinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

“AKADEMA açık eğitim kaynağı projesidir”

“AKADEMA, Anadolu Üniversitesinin sosyal sorumluluk projesidir” diyerek konuşmasına başlayan Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKADEMA Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, “AKADEMA sadece hizmet verdiğimiz öğrencilerimize değil, Türkiye’nin ve yurt dışının her kesimine hitap eden bir hizmettir. Umuyoruz ki dileyen herkes ihtiyaç duyduğu konularda AKADEMA aracılığıyla rahatlıkla eğitim alabilecek. Öğrencilerimizin karşılarında gerçek öğretim elemanları olacak ve onlarla iletişim kurabilecek. AKADEMA, açık eğitim kaynağı projesidir. Açık eğitim kaynağı ise herkesin rahatça ulaşabileceği ve öğrencisine yardımcı olan kaynaklardır. Bu tüm dünyada popüler hâle gelmiş önemli bir eğilimdir. Bizler de AKADEMA ile bu eğilime yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere belgelerini, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili Prof. Dr. Adnan Özcan ve öğretim elemanları takdim etti.

Tören, öğrencilerin AKADEMA’ya ilişkin görüşlerini paylaşmalarının ardından son buldu.