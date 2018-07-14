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14 Temmuz 2018 10:56

Akil Gençler Platformu Başkanı Ateş’ten 15 Temmuz mesajı

Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, 15 Temmuz’un yıldönümünde mesaj yayınladı.

Akil Gençler Platformu Başkanı Ateş’ten 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 10:56


15 Temmuz’u bir kahramanlık destanı olarak gördüğünü belirten Başkan Ateş, mesajının devamın yaşanan birlik ve beraberliğe değindi. Demokrasi nöbetlerinin dünyaya büyük bir mesaj verdiğini aktaran Başkan Ateş, "15 Temmuz tarihimizde ikinci Çanakkale zaferidir. Bu zafer, halkımızın zaferidir. FETÖ’cü güçlerin tank paletlerine karşı yüreğiyle karşı duran bir millet, dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Akil Gençler olarak kurulduğumuz ilk gün şunu söylemiştik, ’Akil Gençler 12 Eylül’de tank paletlerinin altında kalan gençliğin yeniden dirilişidir.’ Darbe girişimi olduğu andan itibaren gençlik sahada yerini aldı ve gururla söylüyorum 81 ilde Akil Gençler ilk dakikadan itibaren meydanlarda darbeci alçaklara karşı direndi. Kahramanlığın, yiğitliğin had safhada olduğu 15 Temmuz meydanlarında ülkemizin bütün renkleri vardı. Anadolu kardeşliğinin en güzel yansımasını gördüğümüz demokrasi nöbetleri bütün dünyaya bir mesaj niteliğindeydi. 15 Temmuz’da şehit olan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Bu 15 Temmuz’da da bütün halkımızı meydanlara davet ediyorum" dedi.




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