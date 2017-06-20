Akil Gençler Proje Merkezi açıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, kurulan merkez sayesinde gençlerin proje eğitimi alacağını belirtti. Ateş, "Akil Gençler olarak 3 yıldan beri Türkiye genelinde saha da çalışmalar yürütmekteyiz. Referandumdan sonraki süreçte proje odaklı çalışmalar yaparak sahadaki yerimizi koruyacağız. Bakanlıklarda gençlikle ilgili açılan ve bizim de şartlarımızın uyduğu bütün projelere başvurular yapacağız. Gençlik için çıktığımız kardeşlik yolunda yeni bir sürecin içine girmiş bulunmaktayız. Bu süreçle ilgili proje merkezimizi kurduk. Ülkemize, birlik ve beraberliğimize hayırlı olsun. Genç kardeşlerimize proje eğitimi vereceğimiz bu merkezde, gençleri proje yazma konusunda tecrübe sahibi yapmaya çalışacağız" dedi.