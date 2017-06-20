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20 Haziran 2017 14:36

Akil Gençler Proje Merkezi açıldı

Akil Gençler bünyesinde kurulan Proje Merkezi, çalışmalarına başladı.

Akil Gençler Proje Merkezi açıldı

20 Haziran 2017 14:36


Konuyla ilgili açıklama yapan Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, kurulan merkez sayesinde gençlerin proje eğitimi alacağını belirtti. Ateş, "Akil Gençler olarak 3 yıldan beri Türkiye genelinde saha da çalışmalar yürütmekteyiz. Referandumdan sonraki süreçte proje odaklı çalışmalar yaparak sahadaki yerimizi koruyacağız. Bakanlıklarda gençlikle ilgili açılan ve bizim de şartlarımızın uyduğu bütün projelere başvurular yapacağız. Gençlik için çıktığımız kardeşlik yolunda yeni bir sürecin içine girmiş bulunmaktayız. Bu süreçle ilgili proje merkezimizi kurduk. Ülkemize, birlik ve beraberliğimize hayırlı olsun. Genç kardeşlerimize proje eğitimi vereceğimiz bu merkezde, gençleri proje yazma konusunda tecrübe sahibi yapmaya çalışacağız" dedi.




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