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23 Haziran 2017 16:53

’Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi’ inceleme gezisi düzenlendi

Eskişehir’de, Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi faaliyetlerinden 2017 yılında yapılması planlanan inceleme gezisi Sivrihisar İlçesi Sığırcık Mahallesindeki demonstrasyon sahasında düzenlendi.

’Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi’ inceleme gezisi düzenlendi

23 Haziran 2017 16:53


"Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım Projesi" inceleme gezisine; Sivrihisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erhan Ulutürk, ilçe müdürlüğü personelleri, Sivrihisar Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özyılmaz ve odanın genel sekreteri ile önümüzdeki yıllarda proje kapsamına alınacak çiftçilerin de katıldı. Düzenlenen gezide, buğdayın ekiminden hasadına kadar hangi dönemde ve ne gibi işlemlerin yapıldığı ayrıntılı bir biçimde anlatıldı. Katılımcılara, demonstrasyon alanının yanında bulunan ve geleneksel gübreleme uygulanan ekili alanlar ile yeni gübreleme tekniğinin farkı gösterilerek; doğru zamanda doğru gübreleme (Akıllı Gübreleme) ile optimum verim ve kalite değerlerini yakalayabileceklerinin farkındalığı oluşturuldu.




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