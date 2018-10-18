Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesine bir ödül daha

Bu yıl 5.'si düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile Karbon ve Enerji Yönetimi - Yerel Yönetim kategorisinde ödüle layık görüldü. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Yaşam Köyü'nde uygulanan ve tamamlanmasında sona yaklaşılan proje ile Tepebaşı Belediyesi, 14 kategoride ödüllerin verildiği gecede Karbon ve Enerji Yönetimi - Yerel Yönetim kategorisinde ödül almayı başardı. Düzenlenen törende, 31 jüri üyesinin değerlendirmeleri neticesinde 14 kategoride ödül verildi.

“Erken çalışmaya başlamak, hayati önem taşıyor”

Tepebaşı Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Melih Savaş, ödülü jüri üyesi Prof. Dr. Nilgün Karatepe Yavuz'un elinden alırken burada bir konuşma yaptı. Savaş, “Bu geceyi hazırlayan Sürdürülebilirlik Akademisi'ne ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Karbon ve enerji yönetimi 21. yüzyılın en önemli alanlarından biri. Bu alanda erken çalışmaya başlamak, biz yerel yönetimler için hayati bir önem kazanmış durumda” ifadelerini kullandı.