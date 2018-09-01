Akın akın Çifteler’e gidiyorlar

Çifteler Belediyesi Başkanı Metin Özen önderliğinde 2-3 kat daha genişletilen ve turistik faaliyetlerin arttığı bölge, Eskişehir ve çevre illerden ziyaretçi akınına uğradı. 12 ay boyunca dalış yapılabilen nadir bölgelerden olan Sakaryabaşı bölgesi, su sporları sevdalılarının da buluşma noktası oldu. Sakaryabaşı bölgesinin, Çifteler’in en büyük değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Metin Özen, yeni projelerin de kısa sürede hayata geçeceğini dile getirdi.

"Araç park edilebilecek alanlarımız ve piknik alanlarımız az geliyor"

2009 yılında ‘Sakarya Nehri en büyük hazinen’ diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Özen, "Belediyelerin en büyük görevi yaşayan insanlara bedava yaşanacak alanlar oluşturmaktır. Bu sebeple Sakaryabaşı’nı dizayn ettik. Tabii geliştirdik, genişlettik. İlk etaptan geldiğimiz noktaya kadar epey ilerledik. Alanı neredeyse 2-3 katına çıkardık. Şu anda ziyaretçilere yetişmiyor. Araç park edilebilecek alanlarımız ve piknik alanlarımız az geliyor. Kırkkız alanında da bu sene 30 bin metrekare alanı, piknik alanı olarak dizayn ediyoruz. Elektriğini, sulama sistemini, tel örgülerini ve çevre düzenlemelerini yaptık. Şu anda çimi ektik, suluyoruz. Ama toprak yapısı biraz zayıf olduğu için şu anda orayı açmadık. Nasip olursa önümüzdeki yıl orası da açılacak. Sakaryabaşı’nda şu anda 200 bin metrekare alandan daha geniş bir alanda hizmet ediyoruz. Şu anda öyle bir yere kadar geldik ki hafta sonları çok kalabalık olduğu için Çifteler’in kendi halkı mümkün olduğu kadar hafta içi veya sabah erkenden gelerek yer kapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Ziyaretçilerin ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren Başkan Özen, yeni projeler üzerine çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz Ankara’ya 190 kilometre, Afyon’a 100 kilometre, Eskişehir’e 66 kilometre bir mesafedeyiz. Gerçekten de insanların ilgisinden memnunuz. Sakaryabaşı, başlangıçta dediğimiz gibi en büyük hazinemiz. Daha yapacak çok işimiz var. Eminekin regülatörüne kadar bildiğiniz gibi bizim projelerimiz. Tekne gezintileri, kamp alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, suyun üstünde otel, alışveriş merkezi ve lokantalar oluşacak. Bu sistemin üzerine çalışıyoruz. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) projemiz onay aldı. O da gerçekleştiğinde bisikletle, ATV ile gezilme imkanı olacak. Dalış malzemelerimizi genişleterek tekne gezintilerine başlayacağız inşallah. 2009 yılında geldiğimizde su sporlarıyla bu işi yapalım dedik. 2010 yılında dalışa başladık. 12 ay boyunca dalış yapılabilen tek yeriz. Türkiye’de tek yeriz. Dünyada da sayılılar arasındayız. Bununla gurur duyuyoruz. Yüzme havuzlarımız da var. Normal ana gölettekilerin haricinde otelin avlusunda 3 tane, kadınlar yüzme havuzunda da 2 tane olmak üzere toplam 5 tane havuzumuz var. Yaz boyunca normal ortamından daha üst seviyelerde kullanıldı. Herkesi buraya, yaşamaya bekleriz."