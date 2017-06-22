Akşam Türk Ocağı’nda iftar, gece polislerle sahur

Dr. Emine Nur Günay, Türk Ocağı Eskişehir Şubesi’nde düzenlenen iftara katılırken, aynı gece Tepebaşı Ertuğrulgazi Karakolunda görevli polis memurlarıyla birlikte de sahur yaptı.

Günay, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, “Burası benim baba ocağım, babamın kurucularından olduğu Türk Ocağı’nda iftar yapmanın benim için ayrı bir önemi var. Bugün burada gördüğümüz birlik ve beraberlik duygusunun daim olmasını, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, aynı gece Tepebaşı Ertuğrulgazi Karakolunda görevli polis memurlarıyla da sahurda bir araya geldi. Günay’a, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’te eşlik etti. Prof. Dr. Günay, ‘’Şehrimizin güvenliği, hemşerilerimizin refahı ve huzuru için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun. Aynı zamanda terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin de Allah yardımcısı olsun. Milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı’nı da en içten dileklerimle kutluyorum’’ diye konuştu.