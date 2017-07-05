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05 Temmuz 2017 13:44

Aksaray Valisi Pekmez’in acı günü

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in annesi Neriman Pekmez, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Aksaray Valisi Pekmez’in acı günü

05 Temmuz 2017 13:44


Vali Pekmez’in 79 yaşındaki annesi Neriman Pekmez’in cenazesi bugün Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere Bursa’nın Gemlik ilçesine gönderildi.


Eskişehir’de geçen pazar günü 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşanmıştı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in annesi Neriman Pekmez yaralı olarak ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Dün gece tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden anne Pekmez’in cenazesi bugün morgdan alındı. Cenazeyi teslim almaya Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve yakınları geldi. Vali Pekmez morg önünde edilen dua sırasında gözyaşlarını tutamazken Neriman Pekmez, bugün ikindi namazını müteakip Gemlik’te toprağa verilecek.




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