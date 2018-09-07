Akü hırsızları adliyede

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akü hırsızlığı konusunda birçok ihbar aldı. Polis ekipleri, kent merkezinde farklı adreslerde park halinde bulunan otomobil, kamyon ve tır çekicisi gibi birçok araçtan akü çalınması olayları ile ilgili olay yeri çevrelerinde ve güzergahlarda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Kayıtların incelenmesi sonucu olayları S.K. (21) ve G.Ö. (21) isimli şahısların kendilerine ait bir otomobil ile gerçekleştirdikleri ve çalıntı aküleri değişik adreslerde hurdacılık yapan şahıslara sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar, yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. Akülerin satıldığı 3 hurdacı ise Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. Şüpheli S.K. ve G.Ö. Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.