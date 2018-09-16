AKUT'tan gerçeği aratmayan tatbikat

Çalışmalarına ara vermeden devam eden AKUT Eskişehir ekibi, bölgede meydana gelebilecek her türlü acil durumlara karşı hazır bulunuyor. AKUT Eskişehir ekibi, AKUT Ankara ekibinin de katılımıyla beraber kentsel dönüşüm kapsamında olan çok katlı iki farklı binada başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi. Burada büyük matkap ve balyozlar yardımıyla duvarları delerek yaralı şahısları çıkararak müdahale etti. Çağrı, ihbar, seferberlik ve müdahale süreçlerini tatbik eden AKUT ekipleri, her zaman hazır olduklarını ve gerektiğinde müdahalede bulunabileceklerinin mesajını verdi. Tatbikatlarının devam edeceğini belirten yetkililer, aralarına yeni katılan üyeleri için bu tarz durumların büyük önem arz ettiğini aktardı.

"Arama ve kurtarma ekiplerinin her zaman hazır olması gerektiğini düşünüyoruz"

AKUT Eskişehir ekip lideri Mete Kızıl gerçekleştirilen tatbikatın deneyimli üyeler için de yeni üyeler için de farklı bir tecrübe olduğunu belirtti. Makine kullanımını geliştirmek ve deneyim kazanmanın herhangi bir afetle karşı karşıya kalındığında hayati önem arz edeceğini belirten Kızıl, “Şehrimizde gerçekleşen kentsel dönüşüm kapsamında olan bir binaydı. Yapım mühendisleri ile anlaşıp bize yardımlarıyla burada çalışma izni aldık. Tepebaşı Belediyesi'nin de bu konuda katkıları var. Bizim buradaki amacımız, bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve her zaman arama kurtarma ekiplerinin hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara ekibimizle beraber ortaklaşa 44 kişinin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız, ekibimizdeki deneyimli arkadaşların daha çok deneyim kazanıp kendilerini daha fazla ilerletmeleri. Yeni yetişen arkadaşların da makine kullanımını arttırmak, hedefimiz bu. Bu tür tatbikatlarımız şehrimizde sürekli devam edecek. İnşallah başımıza büyük bir olay gelmez, büyük bir afet gelmez. Ama gelirse de biz her zaman hazır olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Biz AKUT Eskişehir ekibi olarak da Eskişehir'de kuvvetliyiz. Yaklaşık 100 tane gönüllümüz var, öğrenci kulüplerimiz var. Sizlerin de desteği ile daha da büyüyüp daha da gelişebiliriz" dedi.

"Gerçekte birebir yaşayacağımız neyse burada tatbik etme imkanı bulduk"

Türkiye'deki ilk sivil toplum örgütü olan AKUT'un uluslararası standartlarda faaliyetler icra ettiğini belirten AKUT Eskişehir Emniyet Birim Sorumlusu Tolga Sezer ise müdahalede daha etkin olmanın bu tatbikatlara bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Farklı 5 ekip olarak çalıştıklarını ve birebir gerçek bir deneyim yaşadıklarını söyleyen Sezer, “Bugün burada en önemli hazırlık safhasından biri olan tatbikat faaliyetlerini icra ediyoruz. Gerçekte birebir yaşayacağımız neyse burada tatbik etme imkanı bulduk. Çağrı, ihbar, seferberlik ve müdahale süreçlerini burada bire bir tatbik ediyoruz. Yaklaşık 5 farklı ekip olarak; kapak açma, kirli kapak, temiz kapak, adam alma, sedyeleme, tekrardan delik açma ve ip tekniklerini kullanarak birebir tatbikat icra ediyoruz. Bildiğiniz gibi AKUT Türkiye'de ilk sivil toplum örgütü, İNSARAC nezdinde Birleşmiş Milletler tarafından akredite olmuş. Buradaki uluslararası standartlarda faaliyetler icra ediyoruz. Şu an 44 kişilik ekiple birlikte sabah saat 09.00'da faaliyetlerimize başladık. Teknik olarak icra ettiğimiz faaliyetler uluslararası standartlarda biz de burada tatbik ve tetkik imkanlarını alıyoruz ki olası bir müdahalede daha faydalı, daha etkin ve tedbir alacak şekilde faaliyetlerimizi icra edelim diye” ifadelerine yer verdi.