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AKUT'tan temel yangın güvenliği eğitimi

Tepebaşı Belediyesi personellerinden oluşan acil durumlar ekibine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından Temel Yangın Güvenliği Eğitimi düzenlendi.


Tepebaşı Belediyesi personeli arasından görevlendirilen ve yaklaşık 80 personelden oluşan acil durumlar ekibine, AKUT Eskişehir ekibi tarafından yangın ve arama, kurtarma eğitimi düzenlendi. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen Temel Yangın Güvenliği Eğitimi ile yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazlarının yanı sıra acil durumlarda arama, kurtarma ve tahliye konularını da içeren bir sunum gerçekleştirildi. AKUT ekibi tarafından hayati önem taşıyan bilgilerin aktarıldığı eğitimde katılımcılar da merak ettiği konular hakkındaki sorularını uzmanlara yönelterek cevap alma şansı yakaladı. Tepebaşı Belediyesi'nin farklı birimlerinde görevli personellerine yönelik düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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