Alerjik nezlede yeni nesil test

Dr. Fatih Gören, alerjik rinit tanısında uygulanan multi test hakkında bilgi verdi.

Alerjik rinit (alerjik nezle) hastalığının iki çeşidi olduğunu söyleyen Gören, bunların mevsimsel ya da yıl boyu süren hatalık olduğunu belirtti. Alerjik rinitin tüm yaş grubundaki kişilerde görülebildiğini ifade eden Gören, “Burnumuzdan aldığımız havanın içinde bazı maddeler var. Toz, polen, mitelar, mantarlar, evcil hayvan epitelleri, kimyasal maddeler, kokular gibi maddelere karşı burun zarlarında reaksiyonlar oluşuyor. Bu reaksiyonların bazısı çok aşırı oluyor. Şiddetli hapşırma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomlar geliştiriyor. Bu da kişinin günlük yaşam konforunu olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

"Koldan yapılan alerji testi altın standart"

“Alerjik rinitin yüzde 100 bir tedavisi yok” diyen Gören, alerji testleri ile nelere karşı alerjimizin olduğunun belirlenebildiğini söyledi. Alerji testleri hakkında bilgi veren Gören, “Koldan veya kandan alerji testleri yapılabiliyor. Koldan yapılan alerji testi, alerji tanısında altın standart. Bu test çocukluk çağından tutunda her yaş grubuna uygulanabiliyor. Eskiden kola damlalar damlatılarak iğne batırılarak bu test yapılıyordu. Multi Test ile iğnesiz şekilde bu testi yapabiliyoruz. Multi testte bir alerjen havuzumuz var. Bu havuzda çilek, ceviz, fıstık, un, şeker gibi gıda maddeleri; ağaç ve çiçek polenleri, ev tozu akarları, mantarlar, evcil hayvan (kedi, köpek) tüylerindeki epiteller, gibi solunum alerji maddeleri var. Alerji testi aparatını bu havuza batırıp bu alerjik maddeleri kişinin koluna uygulanıyor. 10-15 dakika sonra koldaki reaksiyona göre kişinin neye karşı alerjisi olduğu tespit ediliyor. Neye karşı alerjinin olduğunu bulduktan sonrası çok daha kolay. Alerjenlerden korunma en önemli ve alerjinin 1. tedavisi de budur. Örneğin kişinin çileğe karşı alerjisi varsa o kişinin çilek yememesi lazım. Ya da kişinin polene karşı alerjisi varsa bununla ilgili önlemler alınıyor. Yani hastanın neye karşı alerjisi olduğunu bulduğumuz için ona karşı korunma önlemleri alınıyor. Bazı seçili hastalarda bu alerjene aşı tedavisi (immünoterapi) yapıp tedavi etmeye çalışılır" ifadelerini kullandı.