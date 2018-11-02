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Alevi İnanç-Dede Ocakları Eskişehir'de buluşuyor

Horasan’dan Anadolu’ya, Hacı Bektaş Veli’den Sücaaddin Veli’ye Eskişehir Ocakları ve Erenler Buluşması Eskişehir’de gerçekleşecek.

Horasan'dan Anadolu'ya, Hacı Bektaş Veli'den Sücaaddin Veli'ye Eskişehir Ocakları ve Erenler Buluşması Eskişehir'de gerçekleşecek.


Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan buluşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Doktor Ali Ulu ve Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Kökel açıklamalarda bulundu. Açıklamada Eskişehir, Tunceli ve Uşak İnanç Önderleri de yer aldı.


Doktor Ali Ulu, 44 ilden gelecek olan inanç önderlerinin Eskişehir'de buluşacağını söyledi. Ulu, buluşmanın amacından bahsederek, “Toplantının asıl amacı Sücaaddin Veli Velayetnamesi ile Hacı Bektaşi Veli Velayetnamesinin Uzun Firdevsi Mazlumnamesi'nin ciddi olarak basılmasına ilişkindir toplantıdır. Altyapısına da baktığımız zaman Türkiye'deki Alevi ve Bektaşi önderlerinin birbirleriyle uyum içerisinde, danışık olmaları bilimsel toplantılarla bir araya getirerek daha bilinçli yol sürmelerine neden olmaktır” dedi.


ESKİŞEHİR ALEVİ BEKTAŞ İNANCININ ÖNEMLİ KENTİDİR


Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Coşkun Kökel ise, Eskişehir bölgesinin Alevi Bektaşi inancının en öz ve en tarihi yurtlarının başında geldiğini aktararak, “Eskişehir bölgesi Anadolu'nun en kadim, en köklü ve en temel gerçeği olan Alevi Bektaşi inancının en öz ve en tarihi yurtlarının başında gelir. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da Bektaşi inancı anlayışının piri hünkarı Hacı Bektaş Veli efendimizin bu bölgeye teşrifleri akabinde kendi geleneği temsil eden dervişlerinin bu gölgeye intikali ile 800 yıllık bir asil tarih oluştu” şeklinde konuştu.

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